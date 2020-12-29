"Атлетико" расторг контракт с звездным форвардом

Диего Коста провел лучшие годы в Мадриде. Фото: REUTERS / Juan Medina

Мадридский "Атлетико" разыграл контракт с форвардом Диего Костой.

Решение о расторжении контракта было принято по желанию Косты, сообщает Twitter "матрацников".

Форвард попросил о расторжении контракта по личным причинам. Соглашение Кости с клубом действовало до конца сезона.

Пока не известно, где продолжит выступления звездный футболист.

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Диего Коста выступает за "Атлетико" с 2007 года. В 2014-м он перешел в лондонский "Челси". Через 4 года Диего вернулся в Мадрид. Выиграл дважды чемпионат Англии, 1 раз чемпионат Испании.