"Атлетико" легко одолел "Барселону"

суарес не праздновал гол в ворота бывшего клуба. Фото: Reuters

Вчера поздно вечером в Мадриде завершился центральный матч 8-го тура испанской Примеры. "Атлетико" на стадионе "Ванда Метрополитано" принимал соперника киевского "Динамо" в Лиге чемпионов – "Барселону". Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 2:0.

На 23-й минуте мадридцев вперёд вывел Тома Лемар, отличившийся после передачи Луиса Суареса.

А на 44-й минуте уже сам Суарес с передачи Лемара удвоил преимущество "матрасников".

Во втором тайме "Барселоне" так и не удалось переломить ситуацию. Каталонцы практически не создавали опасные моменты у чужих ворот, а "Атлетико" вполне мог довести счёт до крупного.

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"Атлетико" набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере "Реал". "Матрасники" занимают 2-е место в турнирной таблице. "Барселона", набрав 12 очков, занимает 9-е место.