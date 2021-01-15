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пятница, 15 января 2021 09:16

"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"

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&quot;Аталанта&quot; с Малиновским победила &quot;Кальяри&quot;
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Аталанта" обыграла "Кальяри" - 3:1.

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма - отличился Алексей Миранчук. Но уже сразу после перерыва гости отыгрались.

В середине второго тайма "Аталанта" еще забила дважды и решила вопрос прохода в следующий раунд Кубка Италии.

Украинский полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

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В следующем раунде турнира "Аталанта" сыграет с победителем пары "Лацио" - "Парма".

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