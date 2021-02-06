"Аталанта" с Малиновским не смогла обыграть аутсайдера

Йосип Иличич открыл счет в матче. Фото OptaJavier

"Аталанта" Украинская Руслана Малиновского и Виктора Коваленко сыграла вничью - 3:3 с одним из аутсайдеров - "Торино". Причем по ходу матча хозяева вели - 3:0.

Бергамаски очень быстро забили три мяча. Отличились Иличич, Госенз и Муриель. 3:0 уже было на 21-ую минуту. Однако "быки" не сдались. За три минуты с 42 по 45 Белотти и Бремер отквитали два мяча. Первый тайм завершился со счетом - 3:2.

Во втором тайме на 84-ой минуте "Аталанта" вообще пропустила третий мяч. Его головой забил Бонаццоли

Руслан Малиновский провел на поле 77 минут и результативнмы действиями не отметился. Коваленко не попал в заявку на игру из-за гастроэнтерита.

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После этой ничьей "Аталанта" набрала 37 зачетных баллов и поднялась на 6 место. Следующую игру в чемпионате бергамаски сыграют на выезде 14 февраля против "Кальяри".