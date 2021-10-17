"Аталанта" разгромила "Эмполи"

Руслан Малиновский результативными действиями не отметился. Фото: Reuters

В матче 8-го тура итальянской Серии А "Эмполи" проиграл "Аталанте". Встреча проходила на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи и завершилась со счётом 1:4.

На 11-й минуте первый гол в матче забил нападающий "Аталанты" Йосип Иличич, ему ассистировал Марио Пашалич. На 26-й минуте Иличич оформил дубль, откликнувшись на передачу Луиса Мурьеля. Спустя четыре минуты Федерико Ди Франческо отыграл один мяч. В начале второго тайма защитник "Эмполи" Маттиа Вити отправил мяч в собственные ворота. На 67-й минуте Иличич не забил пенальти. На 89-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довершил разгром хозяев.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме и сыграл 22 минуты.

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"Аталанта" в восьми матчах набрала 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Эмполи" (9) — 12-й. Лидирует "Милан", которого 22 очка.