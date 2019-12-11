"Аталанта" разбила "Шахтер" в Харькове

Йосип Иличич в первом матче команд не реализовал пенальти

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" в шестом последнем туре Лиги чемпионов встречается с "Аталантой". Гостям, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы, надо только победа. "Шахтер" может удовлетвориться ничьей, если "Динамо" Загреб потеряет очки в домашней игре против "Манчестер Сити".

Стали известны составы команд:

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Коваленко, Тете – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.

"Аталанта": Голлини – Гимшити, Паломино, Масьелло – Госенс, Фройлер, Де Рон, Кастань – Пашалич, Гомес – Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Арана, Малиновский, Хатебур, Ибаньес, Траоре, Бэрроу

Как видим, два украинских сборника - Коноплянка в "Шахтере" и Малиновский в "Аталанте" не попали в стартовых составов команд. Видимо, для "Шахтера" и лучше, что Руслана Малиновского не выпускают на поле с первых минут.

Зрителей, как для такого матча, пока не густо.

Выходят команды на поле.

Игра началась!

2 мин. Для начала "Аталанта" замкнула "Шахтер" на своей половине поля.

5 мин. Ох, момент у гостей! Как они не забили? Исмаили дал пас назад, Муриель перехватил, обвел вратаря, дал Пашалич, а тот забить не смог.

8 мин. Шквал атак "Аталанты". Муриель бил, но мимо.

10 мин. А "Динамо" уже забило в ворота "Сити". Что-то невеселое начало.

13 мин. "Шахтер" огрызнулся затяжной атакой.

14 мин. Кривцов обрезался, но впоследствии исправился, когда заблокировал удар Гомеса из центра штрафной.

15 мин. И тут же Донецк забивает, но судьи отменяют гол Коваленко. Микроскопический офсайд был в Тете.

19 мин. Додо простреливал остро, но защитники не спят.

20 мин. Еще одна острая атака "Шахтера". Тете обыграл правого защитника один в один, но делал это долго и набежали другие ребята в темно-синих футболках.

24 мин. Муриель заехал прямой ногой Степаненко. Есть первая желтая карточка. Больно Тарасу.

26 мин. Кастань бил головой из центра штрафной, но очень неточно.

28 мин. Опасный шрафной у ворот "Шахтера" Муриеля сбили. Хорошо, что хоть Малиновского нету.

30 мин. Намного выше ворот пробил Муриель. И слава Богу!

35 мин. Загреб пропустил от "Сити" - 1:1 там.

37 мин. Вот это момент у горняков! Мораес бил с трех метров головой, но Голлини вытащил удар из-под перекладины. Через минуту похожая атака "Шахтера" и неточный удар Степаненко.

41 мин. Удар Муриеля метров с 22 точно в руки Пятову.

45 мин. Спокойно заканчивают первый тайм команды. Пожалуй, все самое интересное будет во второй половине игры.

Все, свистит арбитр – 0:0 пока.

Второй тайм начинается. Без изменений команды.

53 мин. Прижали гости "Шахтер". Их турнирная ситуация обязывает.

5 мин. Мораес с боями выгрыз угловой. А тем временем "Сити" в Загребе разгулялся - 3:1 в пользу англичан.

57 мин. Тете после перспективного штрафного бьет где-то в небо. 50 миллионов от "Баварии" сбили прицел.

58 мин. Замена. Вместо Тете - Марлос.

60 мин. Малиновский выходит вместо Масьелло.

А теперь посмотрим чьи замены лучше.

62 мин. Додо получил желтую за то, что не сдержал эмоции и махал руками.

64 мин. А теперь итальянцы забивают. Долго думали арбитры и таки засчитали гол. Гомес прошел по флангу, пострилив на Кастано, а тот добил - 0:1

70 мин. И тут же реагирует Каштру. Соломон готовится выйти на поле вместо Коваленко.

72 мин. Трудно будет "Шахтеру". Что-что, а обороняться итальянские команды умеют.

74 мин. И как-то часы забегали быстрее. Вот что значит не везет!

76 мин. Соломон прорвался по флангу, но прострелил точно в руки Голлини.

77 мин. Вторая желтая в Додо. Оставляет спаситель "Шахтер" в меньшинстве.

80 мин. Лига чемпионов для "Шахтера" закончилась – 0:2 Прямо от углового пропустил Пятов. Пашаличу записали гол, хотя, кажется, забил Малиновский.

84 мин. Пока у нас ничего интересного, "Сити" забил четвертый - 1:4 в Загребе.

85 мин. В штангу бьет Исмаили, а Малиновский в ответ тренирует Пятова.

90 мин. Замена у гостей. Хатебур вместо Гомеса.

90+1 Патрик ударил издали и Голлини в прыжке вытаскивает из "шестерки".

Контрольный в голову от "Аталанты" - 0:3. Серия ошибок от защитников и пас на Пятова перехватывает Госенз.

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"Шахтер" уступил - 0:3 и выбыл в Лигу Европы. В Лиге чемпионов будут играть "Манчестер Сити" и "Аталанта".