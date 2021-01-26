"Аталанта" отказалась продавать Малиновского

Руслан Малиновский один из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины 27-летний Руслан Малиновский не покинет "Аталанту".

Итальянский клуб отклонил все предложения продажи Малиновского.

"История с "Брюгге" - это вообще смешно. Руслан уже прошел этот этап, и о возвращении в Бельгию быть не может быть и речи.

Другие предложения по Руслану в "Аталанты" были, но они отвергались. Звонили, пытались узнать его цену. Однако продажа Малиновского в планы итальянского клуба не входит.

Конечно, Джан-Пьеро Гасперини своеобразный тренер, но он рассчитывает на Руслана и не собирается отпускать", - сказал агент игрока Сергей Серебренников в комментарии Meta-ratings.com.ua.

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Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019-го. К тому защищал цвета "Шахтера", "Севастополя", "Зари" и "Генка".