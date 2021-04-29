"Аталанта" отдаст Коваленко в аренду

Итальянская "Болонья" заинтересована в услугах игрока сборной Украины и "Аталанты" 25-летнего Виктора Коваленко.
Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович хочет видеть украинца в составе своей команды, сообщает FantaMaster.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Из-за этого главный тренер "красно-белых" уже попросил клубный менеджмент провести переговоры с "Аталанты" относительно потенциального перехода Коваленко.
"Бергамаски" же рассматривают вариант с арендой, которая может помочь лучшей адаптации хавбека в итальянском футболе. Ожидается, что это должно помочь Коваленко еще и сполна раскрыть свой потенциал.
Виктор Коваленко перешел в "Аталанты" в феврале 2021 года. В составе новой команды сыграл пока только 11 мин.
До переезда в "Аталанту" Коваленко 8 лет играл за первую команду "Шахтера". В активе полузащитника 32 матча и участие в Евро-2016.
Комментарии