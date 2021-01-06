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среда, 06 января 2021 18:49

"Аталанта" легко одолела "Парму"

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&quot;Аталанта&quot; легко одолела &quot;Парму&quot;
Муриэль открыл счет в матче. Фото globallookpress.com

"Аталанта" из Бергамо, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, одержала очередную крупную победу в чемпионате Италии. Дома подопечные Гасперини переиграли "Парму" - 3:0. Отличились Муриель, Сапата и Госенз.

Руслан Малиновский вышел на замену на 58 минуте и принял участие в голевой комбинации, которая привела к третьему взятию ворот.

В другом матче один из лидеров "Интер" на выезде уступил "Сампдории" - 1:2.

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После этой победы "Аталанта" поднялась на 6 место в турнирной таблице.

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