"Аталанта" легко одолела "Парму"

Муриэль открыл счет в матче. Фото globallookpress.com

"Аталанта" из Бергамо, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, одержала очередную крупную победу в чемпионате Италии. Дома подопечные Гасперини переиграли "Парму" - 3:0. Отличились Муриель, Сапата и Госенз.

Руслан Малиновский вышел на замену на 58 минуте и принял участие в голевой комбинации, которая привела к третьему взятию ворот.

В другом матче один из лидеров "Интер" на выезде уступил "Сампдории" - 1:2.

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После этой победы "Аталанта" поднялась на 6 место в турнирной таблице.