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среда, 30 декабря 2020 18:53

"Аталанта" купила бывшего одноклубника Малиновского

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&quot;Аталанта&quot; купила бывшего одноклубника Малиновского
Йоаким Мехле играл за "Генк" с 2017 года. Фото "Генк"

"Аталанта" на официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Генка" 23-летнего Иоакима Мехле.

Футболист уже прошел медицинское обследование и присоединился к команде из Бергамо. Переход официально оформлят 4 января, когда откроется трансферное окно. По данным Transfermarkt, "Аталанта" заплатит "Генку" за игрока €11 млн.

Иоаким Мехле ранее был одноклубником украинца Руслана Малиновского, который перебрался из "Генка" в "Аталанту" летом 2019-го.

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Мехле - воспитанник "Ольборга". В 2017 году он перешел в "Генк" за €1,3 млн. В этом сезоне защитник провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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