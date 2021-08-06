"Аталанта" избавилась от Коваленко

Виктор Коваленко не смог закрепиться в "Аталанте". Фото: ФК "Аталанта"

Полузащитник сборной Украины 25-летний Виктор Коваленко стал игроком "Специи".

"Аталанта" отдала украинца в аренду на один сезон, сообщает журналист Николо Скира.

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"Специя" имеет право выкупа, но у "Аталанты" будет опция обратной покупки украинского игрока.

"Специя" заняла 15-е место в Серии А в прошлом сезоне. Клуб получил бан на четыре трансферных окна за переходы несовершеннолетних нигерийцев. Запрет не распространяется на это летнее окно.

Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" в начале 2021 года из "Шахтера" за €700 тыс. В составе "бергамасок" провел только 11 мин. Из-за травмы не поехал на Евро. В составе "Аталанты" остался выступать другой украинец - Руслан Малиновский.