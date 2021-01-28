"Аталанта" хочет приобрести Коваленка в январе

У Коваленко одна из самых низких зарплат в "Шахтере". Фото "Шахтер"

"Аталанта" намерена приобрести украинского полузащитника "Шахтера" 24-летнего Виктора Коваленка до конца январского трансферного окна. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Ранее в СМИ публиковалась информация, что бергамаски достигли принципиальной договорённости о переходе полузащитника летом, по истечении контракта. Однако ситуация могла измениться из-за продажи атакующего хавбека Алехандро Гомеса в испанскую "Севилью", которая изначально не входила в планы клуба.

Как отмечает источник, тренерский штаб "Аталанты" во главе с Джан Пьеро Гасперини характеризует Коваленка как творческого игрока, который может значительно повысить качество средней линии клуба.

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Коваленко является воспитанником "Шахтера", а за основу "горняков" выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает еще один украинец Руслан Малиновский.