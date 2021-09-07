Ястремская вышла в полуфинал US Open

Даяна Ястремская пропустила первую часть сезона. Фото: REUTERS

Вторая ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская стала полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису.

Украинка вылетела из одиночного разряда в первом раунде, но удачно выступает в миксте с австралийцем Максом Пьюрселлом.

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В 1/4 финала US Open украино-австралийская пара не имела проблем с российско-французским дуэтом Ярослава Шведова/Фабрис Мартен - 6:2, 6:3.

В следующем раунде Даяна и Макс сыграют против победителя матча Олмос/Аревало - Перес/Демолинер. В парном разряде Ястремская в паре с Мартой Костюк вылетела на стадии 1/8 финала турнира, проиграв дуэта Дамбровси / Стефани. В одиночном разряде на US Open Украины в 1/4 финала представляет Элина Свитолина.