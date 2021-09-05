Свитолина впервые победила Халеп на "Шлеме" и вышла в четвертьфинал

Элина Свитолина выиграла шестую встречу в Халеп. В румынки 4 победы. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата США. В поединке 1/8 финала уроженка Одессы обыграла Симону Халеп из Румынии – экс-первую ракетку мира, двукратную победительницу турниров "Большого Шлема" - 6:3, 6:3. Это первая победы Свитолиной над Халеп на "Шлемах".

Румынка пропустила все большие летние турниры из-за травмы ноги. Это повлияло на ее стабильность, но не желание бороться. Халеп имела двойной брейк-пойнт при счете 3:3 в первом сете, но украинка больше не дала ей выиграть в партии ничего.

Во второй Елина быстро взяла подачу соперницы и хотя потом отдала свою, сумела собраться и контролировать ход событий. Халеп привычно пыталась тянуть каждый мяч и поражала игрой с бекхенда, но наша теннисистка была готова к ходам соперницы. Свитолина четко действовала на задней линии и вовремя переходила в атаку. Она поймала в этом матче тот ритм, который позволяет ставить на этом "Шлеме" самые высокие задачи.

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В 1/4 финала Свитолина сыграет или с немкой Анжелик Кербер, или с канадкой Лейлой Фернандес. Матч состоится 7 сентября, вторник. Время начала станет известно завтра.

Открытый чемпионат США стартовал 30 августа и закончится 12 сентября.