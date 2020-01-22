"Арсенал" в меньшинстве спас игру с "Челси"

В прошлом году "Арсенал" проиграл "Челси" финал Лиги Европы

Лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" во вторник, 21 января, закончилось вничью 2:2. Два гола были забиты уже в конце встречи, а "канониры" еще с середины первого тайма играли в меньшинстве.

Выйти вперед "Челси" мог еще на 15-й минуте, когда мяч после удара Хадсона-Одои попал в перекладину ворот. И в середине первого тайма хозяева таки забили. Не без помощи соперников. Мустафи неудачно сбросил мяч назад на вратаря, и его перехватил Абрахам. Давиду Луису ничего не оставалось, как сбивать нападающего, который уже обыграл голкипера и собирался пробивать по воротам. Как итог - удаление защитника "Арсенала" и пенальти в их ворота. Удар с отметки четко реализовал Жоржинью. Хотя удар и не был мощный, но точно в угол ворот, куда не дотянулся Лено. Об этом сообщает "Футбол-24".

На ошибку "канониров" в первом тайме игроки "Челси" ответили "взаимностью" в тайме втором. После подачи с углового в исполнении хозяев мяч подхватил Мартинелли. Он на полной скорости помчался к воротам соперников. Перехватить мяч у него мог Канте, но полузащитник "Челси" неудачно поскользнулся в центре поля. Поэтому игроку "Арсенала" ничто не помешало выйти на ворота Аррисабалаги и отправить мяч мимо линии ворот.

Впоследствии "Арсенал" забьет еще раз, но арбитр не зачислит гол из-за офсайда.

Когда матч подходил к концу, "Челси" вышел вперед. Аспиликуэта удачно подставил ногу после прострела от Хадсона-Одои, отправив мяч точно в угол ворот соперника. Но радость хозяев поля была недолгой. Уже через три минуты никто так и не помешал Бельерину нанести удар в дальний угол ворот из-за пределов штрафной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Тоттенхэма" устроил разборки с Моуринью

В итоге ничья, которая оставила "Челси" не четвертом месте, а "Арсенал" продолжает идти десятым в турнирной таблице.