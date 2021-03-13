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суббота, 13 марта 2021 13:19

Ярославский впомнил, чей гол свалил его со стула

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Ярославский впомнил, чей гол свалил его со стула
Жажа Коэльо имел могучий удар. Фото: ua-football.com:

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о зарплатную ведомость, штрафы в харьковском клубе и премиальные.

"Зарплатная ведомость" Металлиста "была примерно 23 миллиона долларов в год. А бюджет последние 2-3 года составлял 60 миллионов долларов, 4,5 миллиона в месяц.

Штрафы? Я не занимался штрафами. Этим занимался Маркевич и Красников. Тем более, что мне штрафы не возвращались. Они крутились в общем котле.

Я никогда не давал премиальные за победу над конкурентом. Я мог после классной игры зайти в раздевалку и тот же Тайсон мог выманить дополнительные 100-150 тысяч долларов на команду. Когда ты приходишь - тебе все равно, сколько добавить. Когда Жажа забил с 45 метров в ворота "Бешикташа" - я со стула упал ", - сказал Ярославский.

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Впоследствии Жажа Коэльо признавался, что после мяча "Бешикташу" Ярославский дал ему 100 тысяч долларов. А когда его хотел приобрести "Шахтер" и давал за переход огромную сумму Александр Ярославский не согласился.

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