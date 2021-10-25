Ярославский угрожает тюрьмой бывшим футболистам "Металлиста"

Александр Ярославский второй раз стал президентом "Металлистом". Фото: FOOTBALL.UA

Президент "Металлиста" Александр Ярославский угрожает бывшим игрокам команды, если они не откажутся от денег, которые задолжал им клуб.

Если экс-игроки будут требовать свои деньги, то у них будут проблемы из-за неуплаты налогов.

"Я же не похож на человека, который бездумно чем-то занимается. И люди пишут, что Ярославский просто так занялся этим проектом. Я долго консультировался с юристами, ведь это больше юридический вопрос. У нас работают самые мощные группы юристов по этим вопросам. Поверьте, у нас есть чем удивить тех, кто попытается у клуба отсудить долги, которые мы не создавали. Говорят: "Да, вы их не создавали, но они есть". Вопрос в том, насколько эти долги реальны. Никто не хочет разбираться в этом. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят, что эти долги не совсем реальны.

У нас есть целый набор законных юридически инструментов. Футболисты требуют сотни тысяч долларов, при этом зарплата у них официальная пять тысяч гривен. Нет вопросов? Откуда такие суммы? А в налоговой не может быть вопрос к футболисту: как ты, получая официальную зарплату пять тысяч, требуешь 500 тысяч долларов? Помните, как в фильме: "Сеня, откуда у тебя пистолет и деньги?" - Оттуда". Налоговой так не скажешь. Какую ты зарплату получал, дорогой? А налоги ты заплатил? Это только один из маленьких эпизодов. А таких эпизодов мы набрали множество.

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Многие футболисты пришли сюда в стоптанных ботинках и в дырявых носках, а ушли миллионерами. Надо же иметь совесть требовать такие суммы. Тем более у тех, кто им заплатил деньги и ничего не должен. Когда я уходил из клуба, я со всеми честно рассчитался. Подъемные Папа Гуйе составляли один миллион долларов, я мог их и не отдавать. Сказать: "Клуб я продал. До свидания. Получай со следующего владельца ".

Я тоже бы на их месте задумался, нужно ли именно с нас пытаться получить то, что мы никому не должны. Мы жестко, справедливо и четко выстроим защиту нашего дорогого "Металлиста". Они будут пытаться создавать проблемы, но можно ведь и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался касательно зарплат и долгов. Пусть они с Сергеем Курченко (бывший президент клуба. - Gazeta.ua) поговорят. У меня с ним никакой коммуникации и нет быть не может ", - сказал Ярославский в эфире канала "Бомбардир".

Александр Ярославский продал "Металлист" в 2012 году Сергею Курченко. В 2016-м клуб прекратил существование из-за банкротства.

В 2021 году "Металлист" вернулся в профессиональный футбол на базе команды "Металл". Президентом команды снова стал Ярославский. Сейчас команда уверенно лидирует в первой лиге.