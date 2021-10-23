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суббота, 23 октября 2021 16:26

"Металлист" покупает очередного бразильца

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&quot;Металлист&quot; покупает очередного бразильца
"Металлист" охотится на бразильцев. Фото: EC Juventude

Футбольный клуб первой лиги "Металлист" нацелился на приобретение игрока "Сан-Паулу" Паулинью.

По информации бразильского издания Goal, харьковский клуб сделал предложение "Сан-Паулу" по 23-летнему Паулинью в размере € 1,8 млн. (около 55 млн гривен). Бразильцы не против продать игрока, однако не хотят расставаться со 100% прав на футболиста, чтобы претендовать на солидную сумму в случае дальнейшей перепродажи.

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"Сан-Паулу" планирует устроить распродажу футболистов, чтобы уложиться в бюджет. Однако сделка с командой Первой лиги может и не состояться, несмотря на плохое финансовое положение бразильского клуба. Контракт Паулинью с "Сан-Паулу" действует до 31 декабря 2021 года, а Transfermarkt оценивает правого вингера в € 1 млн.

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