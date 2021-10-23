Папа Гуйе завершил карьеру

Папа Гуйе начинал в Луцке. Фото: "Днепр"

Бывший защитник харьковского "Металлиста" Папа Гуйе объявил о завершении игровой карьеры.

"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам "Металлиста", со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.

Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный. Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба ", - отметил Папа Гуйе.

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Папа Гуйе сыграл за "Металлист" 280 матчей, в который забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Семь раз с командой завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины и один раз - "серебряные". Также выступал за "Волынь", "Днепр", "Ростов", "Актобе", "Карпаты" и сборную Сенегала.