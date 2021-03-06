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суббота, 06 марта 2021 08:40

Ярославский рассказал, как его заставляли продать "Металлист"

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Ярославский рассказал, как его заставляли продать &quot;Металлист&quot;
Александр Ярославский из президентом ФИФА Джанни инфантино. Фото: "Металлист"

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, почему продал клуб Сергею Курченко. Подробности сообщает "Циганик Live" на FootballHub.

"О "Металлисте" я думал и думаю постоянно. Пришло время вернуть его.

Вы говорите об очищении "Металлиста". Он и не был запятнан никогда. Вы говорите, что не могу заниматься "Металлистом" до 2023 года. Это не совсем так.

Открою секрет, что когда произошла вся эта ситуация, и Курченко попросил продать ему "Металлист", я не хотел продавать ни одной акции. Когда ситуация поддавилась политически, я понимал, что "Металлист" вместе со мной уничтожат. Я хотел отвести от "Металлиста" все эти невзгоды.

Я предложил Курченко 50% продать и оставить себе 50%. Он мне перезвонил через день и сказал, что ему посоветовали его эксперты, что если я даже останусь на одну миллионную долю в "Металлисте", то о нем там никто даже знать не будет.

Тогда ради "Металлиста" я и решился на эту продажу. Я бы никогда "Металлист" не продавал. Никогда.

Была ли договоренность, что не буду 10 лет заниматься футболом в Украине? Да, это прописано в контракте. Я почему активно начал сегодня этим заниматься. Не было смысла этим заниматься за 5 лет, 2-3 года. Остается 1,5 года до момента, когда я могу официально заниматься футболом.

Я всегда соблюдал букву закона. Неважно, кто такой Курченко, как он добрался до ситуации. Но если я пообещал – это закон. Сегодня не могу быть владельцем клуба, но заниматься подготовкой могу. Этим активно занят, – сказал Ярославский.

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Ярославский был президентом "Металлиста" с 2005 по 2012 год. В 2013 году продал клуб. В 2014 году из "Металлиста" ушел тренер Мирон Маркевич.

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Дата
06
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