"Ярмоленко ждет очередной полностью убитый сезон" - Франков

Андрей Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: Reuters

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился ожиданиями от игры Андрея Ярмоленко в новом сезоне АПЛ.

В стартовом туре чемпионата Англии команда украинцев дома уступила "Ньюкаслу".

"Что-то мне подсказывает: Ярмоленко ждет очередной полностью убитый сезон в слабенькой команде.

"Вест Хэм" еще и сезон не начал, а уже влетел в специфический кризис. Продажа чрезвычайно перспективного Грейди Дьянгани в "ВБА" изо всех сил ударила по надеждам болельщиков и привела даже к ворчанию обычно лояльного и терпеливого Марка Нобла... Но главное - имели место домашние 0:2 против вроде товарища по несчастью в лице "Ньюкасла" с голами двух новичков последнего, Уилсона и Хендрика.

Нет, сама игра получилась очень веселой и могла развернуться в любую сторону что без Ярмоленко, что с его выходом в середине второго тайма, но... Вы меня услышали, и дай Бог мне ошибиться!" - написал Франков в своем Telegram-канале.

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Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитано еще на 2 сезона.