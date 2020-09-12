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суббота, 12 сентября 2020 10:15

Тренер "Вест Хэма" не считает Матвиенко приоритетной трансферной целью

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Тренер &quot;Вест Хэма&quot; не считает Матвиенко приоритетной трансферной целью
Зимой Матвиенко пробовал купить "Арсенал". Фото "Шахтер"

Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко не является приоритетной трансферной целью для "Вест Хэма". Об этом сообщил The Telegraph с отсылкой на слова главного тренера Дэвида Мойеса.

Наставник "молотобойцев" заявил, что приоритетным вариантов для его команды является Джеймс Тарковски. Но если "Бернли" запросит за своего защитника 50 миллионов фунтов, они не смогут себе позволить такой трансфер и рассмотрят альтернативный вариант - Матвиенко.

Недавно "Вест Хэм" продал Грейди Диангана, а вырученные от сделки 20 миллионов планирует направить на покупку защитника. "Вест Хэм" предложил за Тарковски 30 млн фунтов, тогда как Transfermarkt оценивает 27-летнего англичанина в 20 млн.

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Впрочем, руководство "Шахтера" тоже не собирается продавать Матвиенко за небольшую сумму. Клуб готов рассмотреть предложения начиная с 20 миллионов евро.

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