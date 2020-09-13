"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Просмотров: 1188
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 927
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 666
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1503
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1251
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 594
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1692
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
11
5
17
4
9
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Видео
Все видео
"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко
"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
Ломаченко впервые стал чемпионом мира
Ломаченко впервые стал чемпионом мира
Луческу не сумел обыграть "Десну"
Луческу не сумел обыграть "Десну"
Коноплянка забил чудо-гол Англии
Коноплянка забил чудо-гол Англии
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 153
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2448
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 693
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10035
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 495
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
воскресенье, 13 сентября 2020 10:27

"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко

  Комментировать
&quot;Ньюкасл&quot; разбил команду Ярмоленко
Ярмоленко ничем не помог "Вест Хэму". Фото: twitter.com/NUFC

Неудачно начал чемпионат Англии "Вест Хэм" – клуб одного из двух украинцев в Премьер-лиге, Андрея Ярмоленко. Команда Дэвида Мойеса, которая в минувшем сезоне едва не вылетела из элиты, уступила на своем поле середнякам из "Ньюкасла" – 0:2. Украинский вингер Андрей Ярмоленко в матче с "Ньюкаслом" вышел на замену на 67-й минуте, однако не спас лондонцев от поражения.

Наш соотечественник несколько раз пытался бить по воротам, но успеха не добился. Зато схлопотал желтую карточку за грубость. Сообщает "Сегодня".

Правда, "Вест Хэм" владел мячом 58% игрового времени, и в первом тайме гостей дважды спасал каркас ворот. Однако удача была на стороне парней из Ньюкасла, которые отличились голами на 56-й и 87-й минутах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко

Во втором туре команду украинца ожидает лондонское дерби с "Арсеналом" на стадионе "канониров". Матч запланирован на 22:00 субботы, 19 сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

В прямом эфире раздали 276 автомобилей

Тысяча осужденных взяли под контроль тюрьму

Сооружение монумента Кобзарю поддержал президент США

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 31314
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 18802
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 12222
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 11952
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 10692
Спорт
Мбаппе сообщил руководству, что уйдет из ПСЖ
Мбаппе сообщил руководству, что уйдет из ПСЖ Просмотров: 27
Осака одолела Азаренко в финале US Open
Осака одолела Азаренко в финале US Open Просмотров: 81
Карлссон из Швеции поможет АЗ в матче против "Динамо"
Карлссон из Швеции поможет АЗ в матче против "Динамо" Просмотров: 135
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
 1 Просмотров: 603
Макгрегора подозревают в сексуальном насилии - СМИ
Макгрегора подозревают в сексуальном насилии - СМИ Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
5
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
2
Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях
2
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
Голосов: 72
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua