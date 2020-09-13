"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко

Ярмоленко ничем не помог "Вест Хэму". Фото: twitter.com/NUFC

Неудачно начал чемпионат Англии "Вест Хэм" – клуб одного из двух украинцев в Премьер-лиге, Андрея Ярмоленко. Команда Дэвида Мойеса, которая в минувшем сезоне едва не вылетела из элиты, уступила на своем поле середнякам из "Ньюкасла" – 0:2. Украинский вингер Андрей Ярмоленко в матче с "Ньюкаслом" вышел на замену на 67-й минуте, однако не спас лондонцев от поражения.

Наш соотечественник несколько раз пытался бить по воротам, но успеха не добился. Зато схлопотал желтую карточку за грубость. Сообщает "Сегодня".

Правда, "Вест Хэм" владел мячом 58% игрового времени, и в первом тайме гостей дважды спасал каркас ворот. Однако удача была на стороне парней из Ньюкасла, которые отличились голами на 56-й и 87-й минутах.

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Во втором туре команду украинца ожидает лондонское дерби с "Арсеналом" на стадионе "канониров". Матч запланирован на 22:00 субботы, 19 сентября.