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пятница, 22 ноября 2019 17:03

"Ярмоленко выгнали из школы" Динамо "- Суркис

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&quot;Ярмоленко выгнали из школы&quot; Динамо &quot;- Суркис
Андрей Ярмоленко 10 лет играл за первую команду "Динамо". Фото: из открытых источников

Президент "Динамо" Игорь Суркис вспомнил историю вингера Андрея Ярмоленко, которого в детстве исключили из школы киевского клуба, но позже игрок сумел вернуться и стать одним из лидеров команды.

"Есть гордость за того же Андрея Ярмоленко, 16-летним мальчиком заключил с" Динамо "контракт. Ярмоленко, который пришел и сказал, что в свое время его выгнали из школы "Динамо", но он дал себе слово, что вернется в команду. И сдержал его! Не обиделся, не побежал в тот же "Шахтер", который его приглашал, а вступил в 16-летнем возрасте, как взрослый и здравомыслящий человек. И он вырос в такого мужчину, в настоящего лидера команды ", - цитирует президента" Динамо "" sport.ua "

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Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" 10 лет. Летом 2017 перебрался в "Боруссию" Дортмунд ". Через сезон подписал контракт с" Вест Хэмом ".

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