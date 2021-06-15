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вторник, 15 июня 2021 10:57

Ярмоленко рассказал, почему перешел в "Вест Хэм"

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Ярмоленко рассказал, почему перешел в &quot;Вест Хэм&quot;
Андрей Ярмоленко три сезона выступает в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм "

Игрок сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм", потому что не был нужен "Боруссии" Дортмунд.

Немецкий клуб не был заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с украинцем.

"Необдуманное решение, но я не жалею о переходе в "Вест Хэм". История, которая предшествовала трансферу – удар по самолюбию. Сначала я стабильно играл, хотя и не все матчи. После увольнения Питера Боша я продолжил играть при Петере Штегере, но получил первую серьезную травму в карьере и пропустил три месяца. За это время со мной никто не общался. Мне не понравилось такое отношение. После восстановления я не попадал в заявку, но было ясно, что тренер покинет клуб.

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Летом в "Боруссию" пришел новый наставник. Думаю: буду доказывать. Специально приехал за три-четыре дня до начала сборов. Звонит мой агент и говорит: "В Дортмунде сейчас сын президента "Вест Хэма", он хочет с тобой встретиться". Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в "Боруссию" пришел новый тренер, а я хочу остаться и доказать ему свою состоятельность. Но мне интересно поиграть в чемпионате Англии. И если главный тренер "Боруссии" скажет, что я ему не нужен – готов перейти в "Вест Хэм". На это он достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом "Боруссии" и тот поставил подпись. Сделка состоялась. "Вест Хэму" нужно было только со мной договориться.

Это было за день до начала сборов. Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорит об этом. Я сказал: "Все. Не хочу тут больше находиться". Меня даже никто не спросил – хочу ли я. Это сильно разозлило. Клубный доктор первым мне написал, что завтра на тренировку приезжать не нужно. Я ведь никогда не видел президента "Вест Хэма", его сына. Думал, может, это какой-то розыгрыш. Сказал, пусть хотя бы из "Боруссии" мне кто-то сообщит. И тут через пять минут пишет доктор. Потом набрал Ханс-Йоахим Ватцке", - рассказал Ярмоленко в эфире "Вацко Live".

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года. Украинец так и не стал основным игроком "молотобойцев". Английский клуб заплатил за Ярмоленко €20 млн.
Контракт футболиста действует до лета 2022 года. По сообщению СМИ, Лондонский клуб летом хочет избавиться от украинца.

В составе сборной Украины у Ярмоленко 94 матча, в которых забил 42 мяча.

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