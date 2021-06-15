"Были обиды, ссоры с братьями Суркисами" - Ярмоленко рассказал, как покидал "Динамо"

Андрей Ярмоленко 8 лет игра за первую команду "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший капитан "Динамо" 31-летний Андрей Ярмоленко не хотел покидать киевский клуб бесплатно.

Он хотел, чтобы на его трансфере "Динамо" заработало деньги.

"Есть президент клуба, есть контракт. И понятно, что президент хочет получить какие-то деньги. Были предложения, но президент счел нужным, чтобы Ярмоленко остался в "Динамо". Да, можно было обижаться, не тренироваться. Но я не мог так поступить. Во-первых, я люблю футбол, во-вторых, играю в команде, за которую болеют все мои родственники.

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Почему переподписал контракт с "Динамо"? Одной из причин было то, что не хотел покидать "Динамо" ни с чем. Хотел сделать все красиво. Если бы Игорь Суркис не продал меня - я бы остался в "Динамо" и делал профессионально свою работу. Конечно, я обижался на Суркиса. Были недоразумения, обиды, куча ссор и с Игорем Михайловичем, и с Григорием Михайловичем. Но сейчас мы хорошо общаемся. Благодарен этим людям. Они сделали меня тем, кем я есть. Не вижу смысла враждовать или говорить: "а если бы вы отпустили меня туда или ранее ...". Не вижу смысла рассуждать на эту тему: поздно или рано я ушел. Так уже случилось. Я всем доволен", - сказал Ярмоленко в программе "Вацко LIVE".

Летом 2017 года "Динамо" продало Андрея Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд за €25 млн. Этот трансфер стал возможным благодаря тому, что "Барселона" искала замену Неймару и приобрела в Дортмунд Усмана Дембеле. С 2018 года Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм". Украинец не имеет стабильного места в составе "молотобойцев". По сообщению СМИ, лондонский клуб летом попытался избавиться от Ярмоленко.