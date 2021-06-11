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пятница, 11 июня 2021 17:21

Почему "Динамо" не стоит возвращать Буряка

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Почему &quot;Динамо&quot; не стоит возвращать Буряка
Леонид Буряк последние годы был вне футбола. Фото: ФК "Динамо" Киев

По сообщению СМИ, новым спортивным директором "Динамо" станет 67-летний Леонид Буряк. Он на этом посту сменит Алексея Михайличенко, который уже получил должность в украинском ассоциации футбола.

Должность спортивного директора - важная и ключевая в современном футболе. Она предусматривает большую ответственность и работоспособность. Буряк ушел на пенсию в 2012 году. После ухода из "Александрии" абсолютно отошел от футбольных дел. Перед этим тоже была большую паузу после работы со сборной и "Динамо". Вряд ли он способен принимать правильные решения.

Мирча Луческу контролирует все процессы в "Динамо"

Если раньше игрок мог находиться в молодежной команде 3-4 года, то сейчас уже в 18-19 лет нужно понимать потенциал игрока. Чтобы не тратить лишние деньги и не ломать игроку карьеру.Приглашение игроков, контакты. Это все очень трудно и требует много времени и подхода.

В "Динамо" все важные решения принимает наставник команды Мирча Луческу. Он формирует трансферную политику клуба благодаря помощи своего агента Аркадия Запорожану. Но кроме этого в "Динамо" накатились множество других проблем.

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Исчезает чемпионат дублеров. Нужно правильно распорядиться молодыми игроками. Кто-то должен уйти в аренду, чтобы продолжить свой прогресс. Это должно быть клуб, который максимально подходит для молодого игрока. Кого-то из молодежи нужно будет продать, а кого-то просто отпустить. Контракт Виктора Цыганкова завершается через два года. Нужно сейчас принимать решение о продлении или продажи. Микаэль Дуелунд, Владимир Костевич, Назарий Русин, Артем Шабанов - каждому из этих игроков нужно искать новый клуб. Непонятно, что делать с Георгием Цитаишвили. Одного Луческу здесь мало. Он и не должен выполнять сколько работы. Поэтому должность спортивного директора должен занять современный менеджер, который будет работать на благо клуба, а не будет просто свадебным генералом.

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние турниры - Кубок, Суперкубок и Лигу чемпионов.

Спортивный директор команды формирует трансферную политику команды и определяет векторы развития клубу.

Леонид Буряк с 1973 по 1984 выступал за "Динамо" в роли футболиста. Пять раз выигрывал чемпионат и Кубок СССР. Стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка Европы в 1975 году.

В качестве тренера возглавлял сборную Украины, "Черноморец", "Александрию" и "Ниву" Тернополь.

Автор: Сергей Тищенко
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