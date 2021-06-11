Как Ярмоленко обыграл Шевченко в тенисбол

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к началу Евро-2020/21 в пригороде Бухареста.

К тренировкам с футболистами приобщается наставник команды Андрей Шевченко.

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На одной из тренировок футболисты играли в теннисбол. Самым интересным оказалось противостояние команд, сформированных из главного тренера и наших "легионеров".

С Шевченко играли Александр Зинченко и Роман Яремчук, а противостояли им Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко и Роман Безус. В упорной борьбе победу одержали последние.

Сборная Украины смогла выиграть отборочную группу отбора. Команда Андрея Шевченко заняла первое место в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.

Национальная команда дважды играла на Евро. В 2012 году получила одну победу и заняла третье место уступив Франции и Англии. 2016-го проиграли все матчи. Победителем Евро-2016 году стала сборная Португалии, которая в финале обыграла Францию.