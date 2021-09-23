Ярмоленко провалил матч против "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко провалил кубковый матч против "Манчестер Юнайтед"

Украинец получил самую плохую оценку в команде, по данным аналитического портала SofaScore.

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Ярмоленко провел на поле все 90 мин. Его игру оценили только в 6,3 балла.

Украинский футболист нанес три удара по воротам, один раз попал в стойку, ни разу не попал в ворота, сделал 18 точных передач, совершил один удачный обыгрыш соперника, выиграл два из 11 единоборств и дважды блокировал удары, сделал один отбор, также 10 раз терял мяч.

"Вест Хэм" победил "манкунианцев" - 1:0. Единственный мяч в матче забил Мануэль Ланссини в начале матча .Для Ярмоленко это седьмая игра в текущем сезоне за клуб. 25 сентября "молотобойцы" сыграют против "Лидса" в рамках шестого тура АПЛ