Ярмоленко провалил матч против "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко провалил кубковый матч против "Манчестер Юнайтед"
Украинец получил самую плохую оценку в команде, по данным аналитического портала SofaScore.
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Ярмоленко провел на поле все 90 мин. Его игру оценили только в 6,3 балла.
Украинский футболист нанес три удара по воротам, один раз попал в стойку, ни разу не попал в ворота, сделал 18 точных передач, совершил один удачный обыгрыш соперника, выиграл два из 11 единоборств и дважды блокировал удары, сделал один отбор, также 10 раз терял мяч.
"Вест Хэм" победил "манкунианцев" - 1:0. Единственный мяч в матче забил Мануэль Ланссини в начале матча
.Для Ярмоленко это седьмая игра в текущем сезоне за клуб.
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