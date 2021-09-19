Роналду забил команде Ярмоленко

Роналду забивает в каждом матче Фото: Reuters

Сегодня, 19 сентября, "Вест Хэм Юнайтед" встречается с "Манчестер Юнайтед". Матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе "Олимпийский" в Лондоне (Англия).

"Вест Хэм" вышел вперёд на 30-й минуте встречи. Отличился Бенрахма. Но уже на 35-й минуте матча Криштиану Роналду восстановил равенство на табло своим голом. "Вест Хэм" выбил мяч после углового, но пошла атака вторым темпом. Фернандеш с левого фланга выполнил великолепный навес в штрафную, Роналду открылся на грани офсайда и забил.

Криштиану Роналду забивает в каждом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Украинский форвард Андрей Ярмоленко пребывает в запасе "Вест Хэма".

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"Манчестер Юнайтед" набрал 10 очков в четырёх турах (три победы, одна ничья), что позволяет "красным дьяволам" находиться на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. "Вест Хэм" набрал восемь очков в четырёх турах (две победы, две ничьи) и занимает восьмое место в таблице.