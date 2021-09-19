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воскресенье, 19 сентября 2021 18:11

Ярмоленко едва не спас "Вест Хэм" от поражения с "Манчестер Юнайтед"

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Ярмоленко едва не спас &quot;Вест Хэм&quot; от поражения с &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Андрей Ярмоленко заработал пенальти. Фото: Reuters

На стадионе "Олимпийский" в Лондоне в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Вест Хэм Юнайтед" принимал "Манчестер Юнайтед". Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт матча был открыт на 30-й минуте встречи. Нападающий "молотобойцев" Мохамед Саид Бенрахма забил гол с передачи Джаррода Боуэна.

Через 5 минут нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду нанёс результативный удар и сравнял счёт в матче.

На 89-й минуте матча Джесси Лингард, который в прошлом сезоне играл за "Вест Хэм" забил гол и установил окончательный счёт встречи — 2:1.

В добавленное ко второму тайму время украинец Андрей Ярмоленко заработал пенальти. Мяч попал в руку защитнику. Однако Давид де Хеа отразил удар Марка Ноубла, которого специально выпустили на замену пробить 11-метровый.

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В шестом туре "красные дьяволы" примут дома "Астон Виллу", а "молотобойцы" сыграют на выезде с "Лидс Юнайтед". У МЮ стало 13 очков, а у "Вест Хэма" осталось 8.

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