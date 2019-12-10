Ярмоленко пропустил игру против "Арсенала" из-за травмы спины

Андрей Ярмоленко выбыл на неопределенный срок из-за травмы спины. Фото: ФК "Вест Хэм".

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустил матч 16-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" из-за проблем со спиной.

Украинец не попал в заявку "Вест Хэма" впервые с 10 августа. К тому времени Ярмоленко пропустил десять месяцев из-за травмы ахилла, которую он получил в своем дебютном сезоне в лондонском клубе, пишет "Спортарена"

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник сыграл в 14 матчах за "Вест Хэм" (девять - в основе), забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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"Вест Хэм" уступил "Арсеналу" 1: 3. Команда Ярмоленко имеет 16 очков после 16 матчей АПЛ.