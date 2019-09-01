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воскресенье, 01 сентября 2019 09:15

"Ярмоленко - нереальний футболист" – фанаты "Вест Хэма" в восхищении от игры Ярмоленко

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&quot;Ярмоленко - нереальний футболист&quot; – фанаты &quot;Вест Хэма&quot; в восхищении от игры Ярмоленко
Фанаты "Вест Хэма" не скрывают радости от возвращения Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе в матче с "Норвичем" и забил второй гол "Вест Хэма". Его команда выиграла 2:0, а фанаты лондонского клуба остались довольны тем, что украинский игрок не только забил гол, но и в целом хорошо проявил себя в этом матче. Теперь они ждут от Ярмоленка, что он будет продолжать забивать голы и радовать фанатов своей яркой игрой в течение всего сезона.

Об этом пишет footboom.com

HammersChat: С первого дня я уже говорил, что Ярмоленко - нереальный футболист.

Luke: Люблю его (Ярмоленко, - прим.) и люблю этот клуб.

Ethan: 11 месяцев без футбола, сложная травма, много сомнений по поводу того, сможет ли Ярмоленко вернуться на высокий уровень… Было много негатива для украинского футболиста за это время, но он не стал сдаваться и опускать руки. Ярмоленко упорно работал и вернулся на поле. Теперь он забивает важный гол и помогает "Вест Хэму" выиграть. Это невероятно.

Ben: Ярмоленко оказался в нужный момент в нужном месте. Возможно, гол немного нелогичный получился, но нужно уметь забивать в любой ситуации. Ярмоленко доказал свой высокий класс в этом моменте. Да и в матче в целом.

David: Очень хорошо, что Ярмоленко снова забивает! Если он наберёт хорошую форму, то мы можем рассчитывать на что-то интересное в этом сезоне. Нам не хватало Андрея в прошлом сезоне. Он действительно порадовал всех.

Adam: Не уверен, что стоило отпускать Ярмоленко в сборную Украины. Судя по календарю, у них нет нужды в нашем игроке сейчас. А все эти перелёты и матчи на плохих полях – это ни к чему хорошему не приведёт. Сейчас Ярмоленко нужно постепенно добавлять, не спешить и не играть слишком много, чтобы не случился рецидив травмы.

Ironess: Будем верить, что в этом сезоне Ярмоленко оправдает все ожидания фанатов и тренерского штаба. Все знают, что Андрей может очень хорошо играть и много забивать. Этот гол должен придать ему вдохновения. Успешное выступление "Вест Хэма" зависит, в том числе, и от Ярмоленко. Он один из тех, кто должен вести команду вперёд, к серьёзным достижениям.

Eddie: Отлично сработана в эпизоде с голом. Андрей быстро разобрался, что нужно сделать и красиво забросил мяч в ворота. Именно этого от Ярмоленко все и ждут. Думаю, что этот гол добавит ему уверенности в своих силах.

Lee: Ярмоленко заслужил похвалу не только за забитый гол в этом матче. Украинский игрок отлично провёл все отведённое ему время на поле. Он заслужил высокую оценку за свою игру. Жаль, что сейчас будет перерыв на сборные.

Ian: Начало положено! Удачи Ярмоленко и всей команде в этом сезоне. Ждём от Андрея хотя бы 10-12 голов в чемпионате Англии. Он может повести команду за собой, если будет играть так, как он это делал временами в "Боруссии" и как делал это в "Динамо". Нам всем нужен тот Ярмоленко, который будет "зажигать" в атаке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко забил красавец-мяч в английской Премьер-лиге

В матче 4 тура английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко забил мяч, а его "Вест Хэм" одержал победу над "Норвичем" - 2:0.

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