Ярмоленко не удается перенести игру сборной в клуб – английский обзреватель

Ярмоленко ни разу не выходил в стартовом составе. Фото: Reuters

Украинский игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начнет выездной матч 8-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона" со скамейки запасных.

Такое развитие событий предугадали журналисты из авторитетного Football.London

"Сейчас атакующее звено в "Вест Хэме" — самое людное место в составе. Реальной альтернативой основным игрокам может стать только Никола Влашич. Андрей Ярмоленко продолжил свой прекрасный международный ход, забив дважды за сборную Украины в октябре. Но слишком часто ему не удавалось перенести хорошую игру в сборной на клубный уровень. А это значит, что в сегодняшней встрече его место будет на скамейке для запасных", — пишет автор FL Том Кларк.

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В этом сезоне Андрей Ярмоленко еще ни разу не попадал в стартовый состав молотобойцев на матч АПЛ. А последний раз в чемпионате Андрей выходил с первых минут еще 29 декабря 2020 года в выездной встрече против "Саутгемптона" (0:0).