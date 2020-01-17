Ярмоленко не следует возвращаться в "Динамо"

Андрей Ярмоленко рискует перед Евро-2020 потерять игровую практику. Фото: рейтер

Андрей Ярмоленко может потерять игровую практику перед Евро-2020. Украинский полузащитник получил травму, которая оставила его вне футбола больше, чем на месяц . Кроме того, в отставку был отправлен Мануэль Пеллегрини, который пригласил Украинской к "Вест Хэма". Новым тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не особо рассчитывает на украинском .

В такой ситуации, чтобы не потерять игровую практику перед Евро-2020, Ярмоленко может отправиться в аренду на вторую часть сезона. Уже появились разговоры об интересе турецких клубов . Одним из вариантов для Андрея могло бы стать возвращение в "Динамо", где он бы точно смог иметь глобальную игровую практику.

Но такой вариант не лучшим для всех сторон. Летом 2018 "Вест Хэм" заплатил за игрока 20 млн евро. Бесплатно они его не отпустят, стремясь компенсировать хоть частично расходы на трансфер.

Получает в Лондоне более 100 тысяч фунтов в неделю

Второй пункт - зарплата. Ярмоленко получает в Лондоне более 100 000 фунтов в неделю. Вряд ли для "Динамо" сейчас целесообразно тратить большие деньги учитывая, что команда Алексея Михайличенко вылетела с еврокубков и отстает в чемпионате от "Шахтера" на 14 очков, имея перспективы выиграть только Кубок Украины Лучше в таком случае дать шанс молодым игрокам. Прежде всего, Георгию Цитаишвили.





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Чисто в игровом плане Ярмоленко не решит проблемы "Динамо". На флангах могут сыграть Виктор Цыганков и Беньямин Вербич при поддержке Карлоса Де Пени и Александр Караваева. Усиление в "Динамо" требует позиция атакующего полузащитника и форварда. Но Ярмоленко не способен быть успешным на этих позициях. Возможен перевод Виктора Цыганкова в центр поля, но опыт первой части сезона показал, что один из лидеров "Динамо" более эффективен на фланге.

Андрей Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд за 25 млн евро в 2017 году. За год по 20 млн стал игроком "Вест Хэма". Первый сезон был испорчен травмой Ахилла. В текущем сезоне провел 15 матчей за "молотобойцев", в которых забил 3 мяча.