Ярмоленко не нужен Луческу в "Динамо"

Андрей Ярмоленко 8 лет игра за первую команду "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Английский "Вест Хэм" хочет избавиться летом от игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Молотобойцы" хотят продать ряд игроков, чтобы провести трансферную кампанию. Среды футболистов "на выход" есть и Ярмоленко. Даже мячи забитые в ворота "Челси" и "Астон Виллы" вряд ли помогут украинскому футболисту заслужить доверие от тренера команды Дэвида Мойеса на следующий сезон.

Андрею очень трудно будет задержаться в ведущих чемпионатах Европы. Ярмоленко уже исполнилось 30 лет и его постоянно преследуют травмы. За три последних года, он трижды имел большие проблемы со здоровьем, которые оставляли его вне игры на долгий срок.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры для украинского футболиста может стать киевское "Динамо", где Ярмоленко провел 8 лет и был капитаном команды.

Приход на тренерскую скамью "Динамо" Мирчи Луческу вряд ли может помочь такому трансферу. Скорее Ярмоленко - футболист, который совершенно не подходит под видение футбола румынского тренера.

Философия игры Луческу требует наличия значительного количества вингеров, для ротации и лучшей мобильности, интенсивности игры на флангах. В "Динамо" нет проблем с фланговыми игроками, скорее их даже перебор. Здесь играют лидеры команды Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Также Карлос Де Пена, Александр Караваев и Георгий Цитаишвили и зимы новичок команды Бенито. Новый игрок здесь возможен только, если кто-то покинет команду летом. Причем это должно работы не один игрок.

Луческу требует от флагов игроков скорости и мобильность



В первую очередь, Луческу от фланговых игроков требует скорости. Вингеры должны быть максимально мобильные и способны брать игру на себя, при этом много работать на команду. Осенью Ярмоленко будет уже 31. Скоростные и физические качества у него уже начинают теряться.

Ярмоленко уже сформирован игрок, его качества менять уже будет крайне сложно. Луческу всегда трудно получить работать с такими игроками. Так в российском "Зените" и сборной Турции, где были квалифицированные исполнители, но они не понимали требований тренера и играли в свой футбол.

Как бы парадоксально ни звучало, но авторитет и опыт Ярмоленко также не пойдет на пользу "Динамо". В команде появился новый главный тренер, который должен быть главным и единственным центром управления команды. Появление известных игроков может где раскачало ситуацию. В 2009 году возвращение Андрея Шевченко не пошло на пользу "Динамо". Команда так и не смогла преодолеть авторитет звездного форварда. Тогдашний тренер Валерий Газзаев просто потерял скоро контроль над командой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому из игроков "Динамо" назначение Луческу пойдет на пользу

Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Румынский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления сотрудничества еще не год.