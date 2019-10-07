Аргентинский футболист выпал с 6-го этажа и погиб

Есекиель Эсперон умер в больнице после падения с 6 этажа. Фото: "The Mirror"

В Буэнос-Айресе погиб игрок мексиканского "Атланте" Есекиель Эсперон.

Об этом пишет "Футбол 24".

Футболист находился на вечеринке, вышел на балкон с друзьями и оперся на перила, но они оказались незакрепленными.

После падения с 6-го этажа 23-летнего Эсперона доставили в одну из больниц аргентинской столицы, но спасти его так и не удалось, сообщает The Sun.

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Есикель Эсперон начинал профессиональную карьеру в аргентинском клубе "Олл Бойз". Затем выступал в Бразилии и Мексике. Его последним клубом стал мексиканский "Атланте".