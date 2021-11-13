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суббота, 13 ноября 2021 10:05

Аргентина с Месси обыграла Уругвай

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Аргентина с Месси обыграла Уругвай
Аргентинцы забили в самом начале встречи. Фото: Reuters

Национальная команда Аргентины обыграла Уругвай в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе "Кампеон дель Сиглио" и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в этой встрече на седьмой минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Пауло Дибала. Нападающий Лионель Месси начинал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте.

Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Команда одержала третью победу подряд.

Сборная Уругвая, в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 16 очков.

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В следующем туре сборная Аргентины встретится с Бразилией, а Уругвай проведёт матч с Боливией. Матчи пройдут 17 и 16 ноября соответственно.

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Дата
13
ноября

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