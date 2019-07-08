Аргентина может играть в Лиге наций из-за скандала Месси на Копа Америка

Аргентина вместе с Месси может играть в Лиге Европы

Аргентина рассматривает вариант с участием в Лиге наций.

Ассоциация футбола Аргентины может выйти из КОНМЕБОЛ и присоединиться к УЕФА, сообщает FOX.

В Аргентине возмущены возможным наказанием Месси за его скандальное заявление о коррупции в КОНМЕБОЛ и рассматривают вариант с участием в Лиге наций под эгидой УЕФА.

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Напомним, сборная Аргентины заняла 3-е место на Копа Америка-2019, переиграв Чили (2:1) в скандальном матче с изъятием Месси.