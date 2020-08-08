Яремчук сдал позитивный тест на коронавирус

Роман Яремчук пропустил вторую половину прошедшего сезона через травму. Фото Твиттер "Гент"

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус на прошлой неделе, сообщает HBVL.

По информации источника, после проведения теста возникло подозрение, что его результат может быть ошибочным. Яремчук прошел повторное тестирование, результат которого был негативным.

Участие форварда в матче первого тура чемпионата Бельгии в новом сезоне против "Синт-Традена" 9 августа под вопросом.

Сообщается, что Яремчук должен был участвовать в предматчевой пресс-конференции, но отсутствовал. Также он не тренировался с командой.

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Все остальные игроки команды сразу сдали негативный тест на коронавирус.