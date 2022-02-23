Яремчук перешел не в тот клуб. Эксперт рассказал о проблемах украинского нападающего в "Бенфике"

Роман Яремчук – главный форвард сборной Украины. Фото: ФК "Бенфика"

Форвард сборной Украины 26-летний Роман Яремчук не может похвастаться успешной игрой за "Бенфику". В активе украинского нападающего шесть голов в чемпионате Португалии и один забитый мяч в Лиге чемпионов. Роман не может похвастаться не только результативностью, но и стабильным местом в составе команды. Выкладывая €17 млн, боссы португальского гранда точно хотели видеть большую отдачу.

Специально для Gazeta.ua журналист Ua-football.com Леон Вургафт оценил выступления Яремчука в Португалии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Новый Довбик" - скаут о форварде "Аталанты", который хочет играть за сборную Украины

"Яремчук должен был покидать "Гент", выходить на новый уровень. Переход не в лигу топ-5, в более легкую, где достаточно проходных матчей, в которых легче забивать, - тоже логичный выбор. А вот с "Бенфикой", кажется, он действительно ошибся. Президент клуба Луиш Виейра был обвинен в экономических преступлениях и потерял свой пост. Наставник команд Жорже Жезус был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов и недоверия. Экономические проблемы клуба и большие ожидания болельщиков. В такой атмосфере работать тяжело каждому футболисту.

Сейчас создается впечатление, что команда просто доиграет сезон с временным тренером, и летом ожидается кадровая революция.

Хотя и с самого Яремчука не следует снимать вину. Он пришел при благоприятных обстоятельствах, когда соперники были травмированы, его встречали, как звезду. Он получил более чем достаточно шансов. Он не адаптировался к игре команды, выглядит совершенно не сыгранным с ней, оторванным от нее. Крайне редко касается мяча. Такое впечатление, что и в социальном плане не адаптировался в команде португальцев, бразильцев и немецкоязычных.

Трансфер стоит ожидать из-за его неудач на поле и экономических проблем в клубе. Все-таки он второе приобретение в истории клуба. И в таком статусе откровенно разочаровал. Но зависит от тренера. Возможно, он понадобится новому наставнику, который придет летом", - сказал журналист.

Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. "Орлы" заплатили "Генту" за украинца €17 млн. Предыдущими клубами украинца были "Гент", "Динамо", "Александрия" и "Карпаты". Яремчук является основным форвардом сборной Украины. В текущем сезоне "Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса".