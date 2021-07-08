Англия вышла в финал Евро

Кейн реализовал сомнительный пенальти. Фото: Reuters

Сборная Англии вышла в финал Ева после победы в дополнительное время над командой Дании - 2: 1. Голы забивали Дамсгор у гостей и Кьяер (в свои ворота) и Кейн с пенальти - хозяев.

Сборная Англии и близко не было того преимущества, которое было у нее в матче с Украиной. Датчане даже первыми открыли счет. Со штрафного прямым ударом отметился Дамсгор.

Англичане отыгрались в первом тайме. В борьбе с Стерлингом мяч в свои ворота внес Кьяер. Датчане быстро перепасовывались и не зажимались у своей штрафной.

Декабрь надломил пенальти имени Стерлинга. Рахим картинно упал, но арбитр Данни Маккелли был неумолим. И даже после этого Кейну понадобилось две попытки, чтобы забить.

В оставшееся время, Дания ничего существенного не создала.

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Сборная Англии вышла в финал. 11 июля в Лондоне она встретится с командой Италии. Обе сборные еще не проигрывали на этом первенстве.