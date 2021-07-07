Англия победила Данию благодаря сомнительному пенальти

Сборная Дании заставила многих соперников считаться с собой. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня будет сыгран предпоследний матч Евро-2020. Англия и Дания разыграют вторую путевку в финал. Когда-то непримиримые соперники на поле битвы теперь сойдутся в спортивной баталии.

Если кто-то думает, что Англия - безусловный фаворит, то сильно ошибается. Еще со времен Аллана Симонсена футбольная Дания не боится футбольной Англии. И сегодняшний матч в очередной раз подтвердит это.

Нас ждет великая битва. Англия, которая никогда не побеждала на чемпионатах Европы, как никогда близка, чтобы взять трофей. А Данию греют воспоминания 29-летней давности, когда начав так же неудачно, в итоге Брайан Лаудруп и его команда стали чемпионами. Через три часа мы узнаем чем завершилась это футбольное противостояние.

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Тем временем стали известны составы команд:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

На "Уэмбли" - яблоку негде упасть. Слушаем гимны команд.

Матч стартовал!

3 мин. Англия жестко прессингует на первых минутах. Много фолов в стартовые минуты.

6 мин. Момент. Кейн простреливал с правого фланга, но Стерлинг не успел на передачу.

9 мин. Дания впервые перешла на чужую половину поля, но не более.

13 мин. Стерлинг бил с 13 метров, но не сильно и прямо в руки Шмейхелю.

16 хв. Данія відповідає ударом дуплетом, але якість залишає бажати кращого.

20 мин. Успокоилась игра. Стартовый натиск Англии дивидендов не принес.

24 мин. А теперь Дания уверенно катает мяч по полю. От давления Англии остались только воспоминания.

28 мин. Маунт сфолил на Дольберге в 30 метрах от ворот.

30 мин. ГОЛ!! Дания!! Дамсгор забил со штрафного прямо под перекладину. Прыжок Пикфорда был для статистики - 0:1.

33 мин. Датчане разыгрались и провели еще одну комбинацию, но последний пас был лишним.

36 мин. Стерлинг испортил перспективный штрафной ударом в стенку, а конкретнее - в голову Кьяера.

39 мин. ГОЛ!! И сразу Стерлинг забивает. Прорыв Сака и пас на Стерлинга. Поэтому только ногу подставить оставалось.

41 мин. Уточнение. На самом деле автогол у нас. Кьяер забил в свои ворота.

Все, перерыв у нас. Я обещал, что будет бой? Ну вот, держите.

46 мин. Возобновилась игра во втором тайме.

48 мин. Англия, немного раскачавшись, снова взялась атаковать ворота Дании.

50 мин. Желтая в Магуайра. Опасно махнул рукой в верховой борьбе.

52 мин. Пикфорд!! Вытащил удар Дольберга с нижнего угла.

55 мин. После штрафного Магуайр бил головой, но Шмейхель в последний момент вытащил мяч из нижнего угла.

59 мин. Дольберг мгновенно ориентируется перед воротами, но бьет в руки Пикфорду.

62 мин. Маунт и Сака поочередно прорывались по правому флангу, но точную передачу на партнеров никто не исполнил.

67 мин. Замены в Дании. Вместо автора гола Дамсгора выходит Поульсен, вместо Стригера Васс, и Норгард меняет Дольберга.

69 мин. И Грилиш меняет Сака в Англии.

72 мин. Маунт едва не опрокинул Шмайхеля, но Каспер отбил мяч на угловой.

79 мин. Андерсон меняет Кристенсена. Травмировался защитник.

83 мин. Стоунз бил головой после подачи от Шоу, но не попал в створ.

85 мин. Пикфорд не спешит выбивать от ворот. Англия хочет дотянуть до серии пенальти. С ее историей проигрышей?

88 мин. Йенсен заменил Дилэйни.

90+2 Добавленное время пошло.

90+6 Еще один удар Магуайра в Шмейхеля.

Будут экстра таймы у нас.

94 мин. Кейн с острого угла красиво пробил, но Шмейхель парировал. На добивание никто не успел.

96 мин. Фоден меняет Маунта, а Хендерсон - Райса.

99 мин. Англия упорно штурмует и Шмейхель в воротах работает как белка - прыгает вправо и влево.

102 мин. Пенальти высосанный из пальца назначают арбитры. Стерлинг откровенно рисовал. Кейн переиграл Шмейхеля лишь со второй попытки - 2:1.

106 мин. Второй экстратайм начался.

109 мин. В Дании, похоже, нет сил идти вперед.

113 мин. Нет, неправда. Атакуют датчане, но совсем без остроты.

115 мин. Брейтуэйт бил издалека и заработал угловой после прыжка Пикфорда.

118 мин. Англия контролирует мяч и не дает Дании даже шанса на контратаку.

120 мин. Стерлинг на последней секунде выходил один на один, но опять не переиграл Шмейхеля.

Все, Англия в финале.

Сборная Англии вышла в финал. 11 июля в Лондоне она встретится с командой Италии. Обе сборные еще не проигрывали на этом первенстве.