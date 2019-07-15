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понедельник, 15 июля 2019 15:47

Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
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Англичанин утешает соперников из Новой Зеландии, которых обыграли в финале Кубка мира по крикету
Фото: www.business-standard.com
Новозеландца Кейна Вилльямсон (слева) назвали лучшим игроком Кубка мира по крикету, в финале его команда уступила хозяевам турнира англичанам
Бена Стокса назвали лучшим игроком финала Кубка мира по крикету , спортсмен родился в Новой Зеландии, но выступает за национальную команду Англии
Англичанин Джейсон Рой (посередине) радуется победе в Кубке мира по крикету вместе с 5-месячным сыном

Англичане впервые выиграли Кубок мира по крикету. В финальном матче родоначальники игры победили Новую Зеландию. Матч состоялся на лондонском стадионе Лордс Крикет Граунд, построенном в 1814 году.

XII Кубок мира по крикету прошел 30 мая-14 июля на полях Англии и Уэльса, в турнире приняли участие 10 национальных команд. Только групповую стадию транслировали на 220 территорий 46 каналов, телевизионная аудитория превысила 675 млн. зрителей.

Главные сенсации произошли в полуфинальных поединках. В них англичане победили австралийцев, а новозеландцы индусов. После вылета двух самых титулованных в крикете наций на Кубок мира претендовали команды, тому никогда не выигрывавшие турнир.

Крикет - один из старейших игровых видов спорта. В современном виде известен с XVIII в. Популярен почти во всех бывших колониях Великобритании. По количеству поклоников в мире уступает только футболу.

По полным правилам матч может продолжаться до 5 дней. Для первого Кубка мира 1975 года и удобства телетрансляций ввели новый формат игры. По однодневным международным правилам каждая команда может только 300 раз подать мяч, или вывести из игры 10 отбивающих соперника.

В финальном матче между Англией и Новой Зеландией количество набранных очков после основного и дополнительного овера была ровной. Но англичанам присудили победу по дополнительным показателям - большее количество баллов за отбивание мяча соперника за пределы поля.

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Несмотря на то, что Англия является родиной многих игровых видов спорта, на международных соревнованиях редко завоевывает в них золотые медали.

Единственный Кубок мира по футболу родоночальники игры получили на домашнем турнире 1966 года. В финальном матче против ФРГ выиграли в дополнительное время не без помощи советского арбитра Тофика Бахрамова. Кубок мира по регби Англия принимала дважды. В 1991 году в лондонском финале проиграли Австралии, в 2015-м вообще не вышли из группы. Но в 2003 году сумели взять реванш у австралийских регбистов, обыграв их в решающем матче в Сиднее. На Кубках мира по крикету до 2019 года англичане трижды проигрывали финал.

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