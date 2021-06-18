Англия рискует потерять финал Евро-2020/21

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Лондонский стадион "Уэмбли" рискует потерять право проводить финал

УЕФА может перенести финал Евро из Лондона в Будапешт, если британское правительство не смягчит карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два разных тайма: что нужно знать о матче Украина - Северная Македония

Действующие в Англии ограничения могут помешать посещение матчей болельщикам и официальным лицам, считают футбольные чиновники.

Власти Англии обсуждает предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от обязательной самоизоляции по прибытии, несмотря на то, что это может привести к росту заболеваемости.

Финал Евро должен пройти 11 июля в Лондоне. "Уэмбли" может быть заполнен лишь на 50%. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, выигравшая титул в 2016 году. Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам и победила Северную Македонию.