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Английское издание рассказало о масштабных офшорах Суркисов

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Английское издание рассказало о масштабных офшорах Суркисов
В ПАнглии написали об офшорах "Динамо"Фото: World Soccer

В Англии раскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо" Игоря Суркиса.

Об этом говорится в ноябрьском номере футбольного британского журнала World Soccer.

"Тяжелая травма украинского форварда 25-летнего Артема Беседина, полученная на Евро-2020, раскрыла непривлекательную картину многолетней финансовой практики, которую использует его клуб "Динамо" (Киев). Травма Беседина означала, что "Динамо" получило право на компенсацию от ФИФА за Программой защиты клубов (FIFA Club Protection Programme 2019-2022, сокращен CPP) во время его лечения в течение примерно шести месяцев", - пишет World Soccer.

Издание уточняет, что по этой программе максимальный размер компенсации – 7,5 миллиона евро – рассчитывается как ежедневная пропорциональная компенсация, которая выплачивается максимум в течение 365 дней после первых 28 дней травмы игрока. Компенсация основывается на фиксированной заработной плате футболиста. Но "кейс Беседина" раскрыл факт того, что киевское "Динамо", похоже, обманывает принятую систему, считает World Soccer.

"По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, эквивалентная € 290 в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе защиты клубов ФИФА составляла бы только €9,70 за каждый день травмы игрока и € 1485 за пять месяцев. Однако его полная зарплата на самом деле намного выше. В 2017 году была основана офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского "Динамо", включая с Бесединым. Согласно своему имиджевому контракту, он получает € 45 000 в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине", - констатирует британское издание.

По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, эквивалентная € 290 в месяц

World Soccer отмечает, что офшорная схема заработной платы Беседина может остаться безнаказанной в Украине, но эта ситуация могла бы дать повод ФИФА и УЕФА повнимательнее взглянуть на финансирование столичного клуба.

"Однако президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сразу заявил, что не потребует компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить Беседина за свой счет", - напоминает издание.

В статье World Soccer приводится комментарий украинского экономиста Сергея Фурсы.

"Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор. Соответственно, какие могут быть налоги? Если зарплату выплачивает не клуб, а оффшорная компания, подписавшая контракты с игроками, то налогов нет. В случае с "Динамо" это вопрос построения футбольного бизнеса. Если вы строите бизнес по оффшорной схеме, тогда вы не платите налоги", - пояснил он.

World Soccer делает вывод, что кейс Беседина для Игоря Суркиса не стал случайным эпизодом, "офшорную схему управления клубом он унаследовал от своего старшего брата Григория".

"27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента "Динамо", клуб заключил соглашение с оффшорной компанией Newport Management Limited с Британских Виргинских островов. 28 июля 2010 года она была пролонгирована еще на 20 лет. По этому соглашению "Динамо (Киев) ) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Сколько денег потратила компания Newport в 2011-2017 годах на покупку игроков в киевское "Динамо" содержится в статистических данных ФИФА, опубликованных Football Leaks. Согласно им, "Динамо" за семь лет купило 82 футболиста, потратив 324 миллиона долларов", - говорится в материале.

Для братьев Суркисов футбол долгое время служил средством для "мутной" финансовой практики, хотя это не помешало Григорию быть членом исполнительного комитета УЕФА, отмечает британское СМИ.

"И кажется, что для "Динамо" почти за три десятилетия ничего не изменилось. Самый успешный клуб Украины остается пережитком олигархического бизнеса 1990-х. Братья Суркисы все еще сидят в VIP-ложе стадиона "Олимпийский" в Киеве и смотрят игру своего безналогового "Динамо" ", в окружении экс-президентов Украины", - подытожили в статье.

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Братья Суркисы стали владельцами "Динамо" в 1992 году. В отличие от киевлян донецкий "Шахтер" ведет белую бухгалтерию и платит налоги с настоящей зарплаты футболистов.

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29
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