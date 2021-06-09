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среда, 09 июня 2021 08:10

Английским футболом впервые будет руководить женщина

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Английским футболом впервые будет руководить женщина
Дебби Хьюитт возглавит FA с 2022 года. Фото: thefa.com

Футбольную ассоциацию Англии (FA) впервые со времени ее основания возглавит женщина Дебби Хьюитт. Ассоциация действует уже 157 лет.

Члены правления единогласно проголосовали за кандидатуру новой руководительницы. Теперь ее должны утвердить члены совета FA, сообщает пресс-служба ассоциации.

Хьюитт может приступить к своим обязанностям в январе 2022 года. К тому времени организацией будет руководить временный глава Питер МакКормик.

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Женщина рассказала, что интересуется футболом с детства. Работала на должности директора в ряде компаний, не связанных со спортом.

Предыдущий глава FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020-го.

Матч 5 тура Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо" впервые в истории турнира обслуживала арбитр из Франции Стефани Фраппар. Украинский арбитр Екатерина Монзуль работает на важных матчах в украинском футболе. Впервые получила назначение на матч Лиги Европы "Гент" - "Слован". Gazeta.ua рассказывает о самых привлекательных женщин-рефери современного футбола.

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