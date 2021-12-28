Английский клуб увеличил предложение. Мудрик поблагодарил

Мудрик мечтает об Англии. Фото: "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал информацию о возможном переходе в "Брентфорд". Сообщалось, что английский клуб увеличил предложение по украинскому хавбеку до € 15 миллионов.

"Я человек прямой и справедливый — меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в "Шахтере" работали португальские специалисты — я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ — это, конечно, очень круто, — цитирует Мудрика "Спортарена".

"Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.

Хочу поблагодарить "Бренфорд" за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20-ти лет — это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек — президент клуба.

Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с "Шахтером". Изо всех сил буду стараться помочь команде выиграть во всех турнирах, в которых мы принимаем участие.

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В нынешнем сезоне 20-летний Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах за "Шахтер". Болельщики признавали вингера лучшим игроком донецкой команды в ноябре и декабре. "Шахтер" отправился на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы УПЛ. "Брентфорд" занимает 13-е место в рамках АПЛ.