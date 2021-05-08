Английский футболист столкнулся со штангой

Момент столкновения в первом тайме. Фото: Sky Sports

В английском городе Дерби на стадионе "Прайд Парк" состоялся матч заключительного, 46-го тура Чемпионшипа, в котором "Дерби Каунти" принимал "Шеффилд Уэнсдей". Встреча завершилась вничью — 3:3.

В первом тайме при розыгрыше углового нападающий хозяев Мартин Уогхорн, пытаясь головой замкнуть подачу, на высокой скорости столкнулся со штангой и свалился на газон.

К счастью, 31-летний англичанин сильно не пострадал и смог продолжить матч. Именно он на 49-й минуте при счёте 1:0 в пользу "Шеффилд Уэнсдей" забил первый гол своей команды в матче.

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"Дерби Каунти" в 46 матчах набрал 44 очка и занят спасительное 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. "Шеффилд Уэнсдей" (41) — на последнем, 24-м месте. "Совы" впервые с 2012 года вылетели из Чемпионшипа. Зрителей на футбольные матчи в Англии обещают запустить после 17 мая.