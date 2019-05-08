Андрей Шевченко попал в список лучших игроков за 25 лет

Андрей Шевченко. Фото: Константин Клименко

Известное издание "FourFourTwo" включило главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в топ-101 игроков за последние 25 лет.

Популярное издание FourFourTwo в свежем выпуске журнала назвал свой список лучших игроков за последние 25 лет, в который попал 101 футболист. Неудивительно, в нем нашлось место и легенде украинского футбола Андрей Шевченко. Правда, расположился нынешний наставник сборной Украины в самой середине списка - 52 позиция.

"Футбол выбрал меня. Судьба подтолкнула меня в сторону этого вида спорта, и именно поэтому я здесь сегодня. Я должен был стать футболистом. Мне всегда говорили, что терпение - это лучшая из добродетелей. Вы будете достигать своих целей до тех пор, пока вы будете очень усердно работать ", - цитирует "FourFourTwo" слова Шевченко в его блоке под позицией в рейтинге.

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Добавим, что возглавляет рейтинг Лионель Месси, а второе и третье места делят Криштиану Роналду и Зинедин Зидан соответственно.